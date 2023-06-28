عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا.. المنتخب الأولمبي يواجه مالي تحت شعار لا بديل عن الفوز

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

ويدخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لقاء مالي رافعا شعار لا بديل عن الفوز لاسيما وان أي نتيجة أخري سوف تبعد أولمبي الفراعنة عن التأهل الي الأدوار القادمة في كأس أمم إفريقيا .

وسقط المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في فخ التعادل السلبي أمام  نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من المنتخب الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

مجموعة المنتخب الأولمبي فى كأس أمم إفريقيا 

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب عن وقوع المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي فى المجموعة الثانية مع مالى والجابون والنيجر، بينما ضمت المجموعة الأولى المغرب وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا، بمشاركة المنتخب الأولمبي فى الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو على الملاعب المغربية.
 

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في البطولة كالتالي:
 

المنتخب الأولمبي vs النيجر

المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره منتخب النيجر اليوم الأحد 25 يونيو، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب الأولمبي vs مالي

المنتخب الأولمبي يواجه نظيره منتخب مالي يوم الأربعاء 28 يونيو ، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة .

المنتخب الأولمبي vs الجابون

المنتخب الأولمبي مع نظيره منتخب الجابون يوم 1 يوليو المقبل، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المنتخب الأولمبي حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية.

 

المنتخب الأولمبي ميكالي منتخب مالي كأس الأمم الافريقية الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

موضوعات متعلقة

كأس أمم إفريقيا .. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى

ميكالي: مواجهة مالي "صعبة".. ولا بديل عن الفوز للوصول إلى أولمبياد باريس

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الملك سلمان يخص هذة الفئة من الحجاج

المؤبد عقوبة حائزي ومصنعي الألعاب النارية

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ