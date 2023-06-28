برلماني: 30 يونيو أعادت الهيبة والكرامة للمصريين وقضت على خفافيش الظلام

تقدم اللواء حاتم حشمت فرج رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والامن القومي بأطيب التحيات والتهاني والتبريكات للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية والحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء وللشعب المصري الأصيل وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الدولة المصرية الحبيبة وشعبها الأبي الجسور بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم حشمت بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد العاشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة الثورة التي اعادت الهيبة والكرامة للمصريين وقضت على خفافيش الظلام الشيطاني وأخرجت الدولة المصرية من براثن جماعات الشر والعناصر الإرهابية تحت جناحي جماعة شيطانية إرهابية كانت ترغب في طمس الهوية المصرية والقضاء عليها لولا منّ الله تعالى على مصر ببطل مغوار وشجاع محبا لوطنه ولبلده ولشعبه لإنقاذها من تلك البراثن الشريرة التي كانت تنتهجها الجماعة الإرهابية ويقود الآن معركة التنمية والتطور والازدهار للدولة المصرية متوجها نحو الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا ومن خلفه المصريون الشرفاء.

وأفاد اللواء حاتم حشمت بأن جميع أقطاب الأمة والأحزاب السياسية تجدد العهد دوما للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة لإستكمال مسيرة البناء وتنمية الوطن الغالي وبناء الحاضر والمستقبل للأجيال القادمة اولادنا واحفادنا الذين سيتذكرون ذلك في تاريخهم مما قدم من تضحيات آبائهم وأجدادهم.

كما توجه حشمت بالتحية و التقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة وقيادتها وضباطها وجنودها الابطال لوقوفها لصالح الشعب المصري في ثورته المجيدة وتحملها عبء الحرب على الإرهاب الغاشم من جماعات الشر والضلال والظلام ونجاحها في القضاء عليه وعودة ارض الفيروز سيناء الحبيبة حفظها الله تعالى ورعاها الى احضان الوطن وبدء معركة التنمية والازدهار بها.