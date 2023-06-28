إصابة 3 أشخاص في حادث بـ حدائق أكتوبر

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم على طريق «مصر - الفيوم»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الفيوم دائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، المقدم فريد معاذ رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص وبصحبته 2 آخرين، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدمت بسيارة ملاكي أخرى يقودها سائق، ما أسفر عن إصابة 3 من مستقلي السيارة الأولى بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.