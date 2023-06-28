لهذه الأسباب انتفض المصريون ضد الإخوان في ثورة 30 يونيو | تقرير

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى الثورة، في 30 يونيو 2013.



في السطور التالية نوضح أبرز ما جاء في التقرير:

- فشل الإخوان في إدارة ملفات الاقتصاد والخدمات.

- أزمة الانقطاع المُتكرر للتيار الكهربائي.

- ندرة المتاح من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

- غلق المصانع وهروب الاستثمارات نتيجة تدهور البنية التحتية.

- افتقاد المواطن لأدنى سُبل الاحتياجات المعيشية والراحة.

- غياب أية مشاريع لتدشين طُرق جديدة أو إصلاح الطُرق الحالية.

- التدهور الملحوظ في السكك الحديدية ووقوع حوادث متتالية.

- أزمة نقص أنابيب البوتجاز والاتجار بها في السوق السوداء.

- نقص السلع التموينية بسبب سوء الإدارة.

- عدم القدرة على إدارة المشاكل الاقتصادية المتراكمة منذ 2011.

- أخونة واستهداف مؤسسات الدولة. - تهديد الأمن والسلم الاجتماعي عبر إدارة قائمة على التمييز.

- الانفلات الأمني غير المسبوق في تاريخ البلاد.

- تبني نهج إقصائي معتمد لكل القوى والتيارات السياسية.

- سوء إدارة الملفات الخارجية.