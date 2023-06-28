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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لهذه الأسباب انتفض المصريون ضد الإخوان في ثورة 30 يونيو | تقرير

30 يونيو
30 يونيو

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى الثورة، في 30 يونيو 2013. 

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في السطور التالية نوضح أبرز ما جاء في التقرير:  

- فشل الإخوان في إدارة ملفات الاقتصاد والخدمات.

  - أزمة الانقطاع المُتكرر للتيار الكهربائي.  

- ندرة المتاح من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.  

- غلق المصانع وهروب الاستثمارات نتيجة تدهور البنية التحتية. 

 - افتقاد المواطن لأدنى سُبل الاحتياجات المعيشية والراحة. 

 - غياب أية مشاريع لتدشين طُرق جديدة أو إصلاح الطُرق الحالية.  

- التدهور الملحوظ في السكك الحديدية ووقوع حوادث متتالية.  

- أزمة نقص أنابيب البوتجاز والاتجار بها في السوق السوداء.  

- نقص السلع التموينية بسبب سوء الإدارة.  

- عدم القدرة على إدارة المشاكل الاقتصادية المتراكمة منذ 2011.  

- أخونة واستهداف مؤسسات الدولة.  - تهديد الأمن والسلم الاجتماعي عبر إدارة قائمة على التمييز.  

- الانفلات الأمني غير المسبوق في تاريخ البلاد.

  - تبني نهج إقصائي معتمد لكل القوى والتيارات السياسية.  

- سوء إدارة الملفات الخارجية.

30 يونيو 30 يونيو 2013 10 سنوات إكسترا نيوز الأحتياجات المعيشية التيارات السياسية

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