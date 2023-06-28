عيدية بيراميدز.. المصري يحقق فوزا غاليا أمام فيوتشر

حقق فريق المصري البوسعيدي الفوز أمام فيوتشر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب برج العرب في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز المصري الهدف الاول في الدقيقة 52 من ركلة حرة بقدم إلياس الجلاصي، ليتابعها المدافع محمد دبش برأسية لتسكن شباك الحارس محمود جنش.

واحرز المهاجم مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء



بهذه النتيجة رفع فريق المصري رصيده إلى 44 نقطة، ارتقى بها للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند 57 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة تقلصت فرص فيوتشر في خطف وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز في صراعه مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.