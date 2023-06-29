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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عادل: الفوز على مالي مجرد بداية.. ونهديه للجماهير المصرية

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل

أكد ابراهيم عادل نجم المنتخب الأوليمبي ورجل مباراة مصر ومالى وصاحب هدف الفوز للفراعنة أن عبور مالى يمثل عنق زجاجة وهو مجرد بداية للحفاظ الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة الجارية فى المغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس 2024 .

وتابع ابراهيم عادل الحائز على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالى بعدما فاز بها فى لقاء النيجر السابق : نهدى الفوز للجمهور المصري العظيم وتتعهد على مواصلة المسيرة بنفس القوة والحماس ، هدفنا التحليق بعيدا فى البطولة ، 

استطرد ابراهيم عادل: مازال أمامنا الكثير .. لدي ثقة كبيرة فى زملائي ومازال لدينا الكثير،  نتمنى أن يخرج للنور فى المباريات القادمة.

أضاف ابراهيم عادل : الفوز على مالى كان مستحقا رغم انه منافس قوى وكبير ، لكن الحظ كان حليفنا ونجحنا فى تحقيق الهدف لاقتناص نقاط الثقة ،

وقال ابراهيم عادل ايضا:  والآن نتطلع للتركيز أكثر من ذلك وتقديم كل ما لدينا لتحقيق حلم الأولمبياد والاحتفاظ بزعامة أفريقيا  ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة .. أهنئ واشكر زملائي  والقادم أفضل بإذن الله .

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نظام بطولة أمم إفريقيا 

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث

إبراهيم عادل المنتخب الاوليمبى مباراة مصر ومالى كأس الأمم الافريقية المغرب الاولمبياد

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