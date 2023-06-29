والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

أحال المستشار أحمد مكي محامي عام أكتوبر الكلية عامل دليفري إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة عمرها 14 عاما واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها.

نص التحقيقات

س/ ما تفصيلات ما حدث ؟

ج/ اللي حصل ان انا ساكنة في مشروع ۸۰۰فدان من شهر وعندي بنتي عمرها ١٤سنة وكان فيه واحد في المنطقة شغال دليفري في سوبر ماركت جنبنا وبدأ يتعرف على بنتي لما كانت بتنزل تجيب طلبات من السوبر ماركت ده واتكلم معاها وقالها انا بحبك وعايز اطلع اخطبك من مامتك واتجوزك وهي فرحت وقالتله هقول لماما ولما بنتي جت اتكلمت معايا وقالتلي انا قولتلها انتي لسا صغيرة وفي سن المراهقة ولسا هتخشي جامعة وتقابلي ناس كتير ونركز في التعليم والولد دا كان بيحاول يقابل

بنتي وينزل معاها ومرة بنتي اتأخرت بره البيت وتليفونها اتقفل ولاقيت بعدها ابو الولد بيكلمني يقولي اهدي بنتك هترجعلك وروحت خدت بنتي منه وقالي انا ضربت الواد وخدتلك حقك وقالي ان ابنه بيحب بنتي وعايز يتجوزها وعايز يتقدم ليها قولتله لا الموضوع انتهي وبنتي معايا والموضوع اتقفل وخدت بنتي ومشيت وقولتله لو ابنك جه جنب بنتي تاني هشتكيه عشان انا بنتي لسا صغيرة وبعدها باسبوع بناتي الاثنين كانوا نازلين يجيبوا طلبات فجه الولد ده وقفهم في الشارع وكان عايز يكلم بنتي ولما عرفت نزلت اتخانق معاه وابوه كلمني تاني وكان عايز يتقدم لبنتي تاني ويوم الأحد أنا رجعت من الشغل لاقيت بنتي الثانية بتعيط وبتقولي أن اختها نزلت ترمي الزبالة ولاقتها وقفة بتكلم مع الولد وبعدها خدها ومشي ووقتها تليفونها اتقفل وبعدها الولد دا قال للناس زي ما أمها اتخانقت معايا قدام الناس انا هكسر عينها

وهخش عليها عشان أمها ترضى تجوزهالي وهكسرها هي وبنتها وهخليها هي وبنتها يجروا ورايا عشان اتجوز بنتها وروحت القسم اشتكيت و عرفت بعدها انه نام مع بنتي ودا كل اللي حصل.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الفتاة والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد؛ إذ ارتئى في حداثة سنها وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته مستغلاً في ذلك حبها له ،فسلمت له نفسها وحسر عنها ملابسها مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها العرضي.