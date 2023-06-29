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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة أول أيام التشريق

صدى البلد

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية، فى أول أيام التشريق، وذلك بعدما منً الله عليهم بالوقوف على عرفات ليؤدوا ركن الحج الأعظم، وأدائهم صلاة العيد صباح أول ايام العيد ورمي جمرة العقبة الكبرى.

جاء ذلك بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة أول أيام التشريق ضيوف الرحمن يؤدون طواف الافاضة أول أيام التشريق

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