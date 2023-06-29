مناقشة رواية «خدعة الفلامنجو» لنهلة كرم.. 15 يوليو

تحل الكاتبة الروائية نهلة كرم، في ضيافة دار “هن” للنشر، في أمسية ثقافية لمناقشة أحدث إبداعاتها، رواية "خدعة الفلامنجو"، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 15 يوليو.

الكاتبة نهلة كرم، من مواليد عام 1989، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وصدر لها مجموعتان قصصيتان "أن تكون معلقا في الهواء"، ومجموعة "الموت يريد أن أقبا اعتذاره"، وروايتان هما "علي فراش فرويد"، و"المقاعد الخلفية".

ورشحت رواية "خدعة الفلامنجو"، للقائمة الطويلة لجائزة كتارا قبل أسابيع.

وتتناول الرواية العلاقات "التوكسيك"، علي لسان بطلتها، التي تتحول إلى إسقاط صفات الحيوانات على النماذج البشرية التي عرفتها، ومدى توافق هذه الصفات.