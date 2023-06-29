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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور المحافظ.. قصور ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة يونيو

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات الفنية، احتفالا بعيد الأضحى والذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالا بالمناسبتين المتزامنتين.

وشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي قدمها الفرع، بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، وقدمت خلالها فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، باقة من الأغاني الفنية المستوحاة من التراث السيناوي منها "يا أهلا وسهلا، يا أسمرانية" بقيادة الفنان على عبد الفتاح.

أعقبها فقرات فنية متنوعة لمجموعة من المواهب الصغيرة بجنوب سيناء منهم الشاعر الموهوب علي حسن حيث قام بإلقاء عدد من الأبيات و القصائد الشعرية منها "عيد سعيد".

جاء الحفل بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل البدو وأهالي المحافظة.

كما شهد المحافظ بمسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، الحفل الذي قدمت خلاله فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، بقيادة الفنان رجب الشاذلي، مجموعة من الأغاني الوطنية، بدأتها بغناء جماعي "دولا مين، انا بحبك يابلادي، أحلف بسماها وترابها"، كما غنت جانا الحسيني "محمد رسول الله" وغنى محمد مخلص "عاش اللى قال"، وتوالت الأغاني الفردية لكل من آلاء مجدي "على مين"، ومحمد الموجى "إن كان ع القلب"، وهنا نعيم "أنا قلبي دليلي"، بجانب المطربين محمود رحيم ومسعد عتمان بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

وقدم عرض غنائي لفرقة كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ تم خلاله تقديم باقة من الأغاني منها "أما براوة" للموهوبة نورهان حسين، "جانا العيد" للموهوبة روان.

الفعاليات نظمها الفرع بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، والتي شهدت أيضا بمسرح النادي الاجتماعي بمدينة نويبع حفلا قدمت خلاله فرقة كورال أطفال بيت ثقافة نويبع عددا من الأغاني الوطنية والتراثية منها "يا ليلة العيد، متخافوش على مصر"، تلاها فقرات للمواهب الصغيرة من أبناء المدينة ومنهم الشاعرة الصغيرة رميساء نائل وإلقاء قصيدة "أنا مصر بلدي".

ونظم بيت ثقافة أبوزنيمة بالخيمة البدوية، حفلا فنيا لفرقة كورال أطفال ابوزنيمة، تضمن عددا من الأغاني الوطنية والتراثية والدينية منها "يا حبيبتى يا مصر"، كما أقام بيت ثقافة دهب ومكتبة الطفل والشباب برأس سدر، مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية والمسابقات والورش الفنية بمشاركة جمع من أبناء المدينة للاحتفال بالمناسبتين.

فرع ثقافة جنوب سيناء الفعاليات الفنية ثورة ٣٠ يونيو الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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