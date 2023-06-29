عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. روسيا تكشف سبب تمرد مجموعة فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندري كارتابولوف، اليوم الخميس، إن مجموعة فاجنر هي التشكيل العسكري الوحيد الذي رفض توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية قبل وقت قصير من إطلاقها تمردها الأسبوع الماضي.

وأوضح كارتابولوف، أنه قبل عدة أيام من تمرد فاجنر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه يجب على جميع الجماعات العسكرية توقيع عقود معها، واصفة السياسة بأنها “صحيحة تمامًا”.

وقال: “الجميع باستثناء فاجنر ... امتثلوا. بصرف النظر عن  بريجوجين، الذي رفض”.

وأضاف كارتابولوف: “في مواجهة هذا القرار، أبلغت السلطات الروسية المجموعة أنها لن تشارك بعد الآن في الحملة العسكرية في أوكرانيا، وهذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من المال، ولن يكون هناك المزيد من الموارد المالية أو المادية. وبالنسبة لبريجوجين، المال عامل مهم، وربما عامل حاسم”.

وتابع: “نتيجة لذلك، أدى التهديد بقطع التمويل، والطموحات المفرطة والغبية، وحالة الهياج العاطفية إلى خيانة عظمى وخداع إخوة في السلاح”.

وبدأ زعيم فاجنر تمرده يوم الجمعة الماضي، متوعدًا بالانتقام بعد اتهام وزارة الدفاع الروسية بشن هجوم صاروخي مميت على أحد معسكرات الجماعة.

ونفت وزارة الدفاع الروسية هذه المزاعم.

في الساعات التالية، دخلت قوات فاجنر مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا وبدأت مسيرة نحو موسكو. ومع ذلك، أجهض بريجوجين التمرد يوم السبت مقابل ضمانات أمنية من الحكومة الروسية كجزء من صفقة توسط فيها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

مجلس الدوما الروسي فاجنر الدفاع الروسية بريجوجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

أهالي قرية شلقان بالقناطر يستغيثون من طفح المجاري لـ ثلاثة أيام.. فيديو

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الكرملين حول احتمالية منح رئيس بيلاروسيا لقب "عقيد" بالجيش الروسي

لم نهدف للإطاحة ببوتين.. قائد فاجنر يكشف تفاصيل جديدة بشأن التمرد ضد روسيا

بعد هجوم روسي عنيف.. أوكرانيا تستنجد: نعاني نقصا بالذخيرة وقدراتنا الجوية محدودة

ارتفاع أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عاما.. صدمة كبيرة لعشاق الشوكولاتة

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

رفضت تصدير أسلحة.. سويسرا تتمسك بموقفها من الحرب الأوكرانية

دمر كل شيء .. الكشف عن قرارات كارثية لـ زيلينسكي أثارت جدلا واسعا

البرهان: مستعدون لقبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان

ترشيحاتنا

دعاء يوم القر وليلة الجمعة مستجاب.. بـ 10 كلمات اقضِ حاجتك

العراق.. اقتحام المتظاهرين سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق القرآن

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

لماذا تحتضن السويد دعوات حرق المصحف الشريف؟ 3 أسباب.. تعرف عليها

تحذير عاجل من عبوات مغشوشة لـ قطرة عين شهيرة بالأسواق

هل يجوز نحر الأضحية بعد المغرب.. وحكم بيع دمائها وجلودها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ