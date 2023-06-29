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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط.. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط.

 

وأوضح مرصد كانديلي، أن زلزالا وقع في الساعة 16:39 بالتوقيت المحلي.

 

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجة علي مقياس ريختر وقع على عمق 5.3 كيلومتر.

 

ومنذ قليل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن زلزالا قوته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

 

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي في منطقة نورهاك.

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وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 5.53 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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