زلزال قوي يضرب البحر المتوسط.. تفاصيل

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مرصد كانديلي، أن زلزالا وقع في الساعة 16:39 بالتوقيت المحلي.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجة علي مقياس ريختر وقع على عمق 5.3 كيلومتر.

ومنذ قليل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن زلزالا قوته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي في منطقة نورهاك.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 5.53 كيلومترات تحت سطح الأرض.