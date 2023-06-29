البورصة المصرية تربح 113 مليار جنيه خلال الربع الثانى

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 113 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.8%.

عل صعيد المؤشرات القياسية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكبر 30 سهما مقيد بالبورص بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 25.96% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 23.86% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.58% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 59.88% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.