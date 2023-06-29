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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأرقام خرافية.. سباق بين الأهلي وبيراميدز لخطف نجم الزمالك| من يفوز؟

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبة الأهلي في ضم إمام عاشور لتعويض حمدي فتحي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر داخل الأهلي: إمام عاشور ضمن أولوية صفقاتنا لتعويض حمدي فتحي.. الخيار المطروح هو ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم من  ميتيلاند ".

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وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

الإغراءات المالية تُهدد بقاء إمام في ميتلاند

وأشار شبانة إلى أن ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور، لكن الإغراءات المالية الكبيرة تُهدد استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

واختتم شبانة: «بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي؛ من أجل دوري أبطال إفريقيا، ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين، مثل فخر الدين بن يوسف».

وكان ميتلاند قد تعاقد مع إمام عاشور خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الزمالك، مقابل 3 ملايين دولار

 

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

الإغراءات المالية تُهدد بقاء إمام في ميتلاند

وأشار شبانة إلى أن ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور، لكن الإغراءات المالية الكبيرة تُهدد استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

واختتم شبانة: «بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي؛ من أجل دوري أبطال إفريقيا، ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين، مثل فخر الدين بن يوسف».

وكان ميتلاند قد تعاقد مع إمام عاشور خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الزمالك، مقابل 3 ملايين دولار وياسين وبحر

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