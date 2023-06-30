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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

حرق المصحف
حرق المصحف

حرق المصحف .. وجه الأزهر الشريف، تحية إجلال وتقدير، إلى المملكة المغربية، ملكا وشعبا؛ على الموقف المشرف نصرة للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وردا على الانتهاكات السويدية في حق القرآن الكريم كتاب الله، والذي تمثل في استدعاء سفيرها لدى السويد، و استدعاء سفير السويد في المغرب.

 

الأزهر : تحية إجلال للمغرب والرئيس الروسي على الموقف المشرف لنصرة المصحف

والأزهر إذ يشجع على اتخاذ مثل هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف إيجابية مماثلة للتعبير عن رفضها لهذه الانتهاكات المتكررة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم.

تحية للرئيس الروسي بوتين


كما يحيي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبر عن احترامه للإسلام.

ولمتابعة المزيد حول ردود الأفعال العالمية تجاه حرق المصحف الشريف في السويد .. تابع الفيديو جراف التالي

المملكة المغربية الازهر الشريف نصرة للمصحف الشريف الانتهاكات السويدية استدعاء سفير السويد في المغرب

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