أصغر سيارة في مصر موديل 2023.. اعرف سعرها الآن

تتنوع الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري بين موديلات 2023، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة الهاتشباك، ومنها النسخة فيات 500.

فيات 500 موديل 2023

وتقدم السيارة فيات 500 موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات، مع هيكلي خارجي صغير من فئة الهاتشباك، حيث تأتي بأبعاد خارجية بلغت 3546 مم للطول الكلي، و 1627 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1488 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2300 مم.

فيات 500 موديل 2023

وتحتوي السيارة فيات 500 موديل 2023 على سعة تخزين خلفية تقدر بـ 269 لتر، وتضم السيارة جنوط رياضية، ومقدمة عصرية تحتوي على حزمة ضوئية، وعدد ثنائي الابواب، مع 4 مقاعد داخلية، بالاضافة إلى وجود حساسات ركن، كاميرا، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

فيات 500 موديل 2023

وتتمتع السيارة فيات 500 موديل 2023 بالكثير من التجهيزات منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام وصوتي ترفيهي، ومكيف هواء، مع باقة من اللمسات العصرية، وانظمة الحماية والامان، والتي تتضمن قفل مركزي للابواب، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج المكابح المانعة للانغلاق EBD، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية.

فيات 500 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة فيات 500 موديل 2023

تستخدم السيارة فيات 500 موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي مزود بـ 6 نقلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 1400 سي سي، يتمكن من ضخ 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 182 كم/س، وبهذه القدرات تستغرق السيارة 10.5 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سعر السيارة فيات 500 موديل 2023 في مصر

الفئة PANORAMA موديل 2023 بقيمة قدرها 900 ألف جنيه.

الفئة CABRIO موديل 2023 بقيمة قدرها 950 ألف جنيه.