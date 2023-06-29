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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة في مصر موديل 2023.. اعرف سعرها الآن

فيات 500 موديل 2023
فيات 500 موديل 2023

تتنوع الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري بين موديلات 2023، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة الهاتشباك، ومنها النسخة فيات 500.

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 فيات 500 موديل 2023 

وتقدم السيارة فيات 500 موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات، مع هيكلي خارجي صغير من فئة الهاتشباك، حيث تأتي بأبعاد خارجية بلغت 3546 مم للطول الكلي، و 1627 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1488 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2300 مم.

 فيات 500 موديل 2023 

وتحتوي السيارة فيات 500 موديل 2023 على سعة تخزين خلفية تقدر بـ 269 لتر، وتضم السيارة جنوط رياضية، ومقدمة عصرية تحتوي على حزمة ضوئية، وعدد ثنائي الابواب، مع 4 مقاعد داخلية، بالاضافة إلى وجود حساسات ركن، كاميرا، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

 فيات 500 موديل 2023 

وتتمتع السيارة فيات 500 موديل 2023 بالكثير من التجهيزات منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام وصوتي ترفيهي، ومكيف هواء، مع باقة من اللمسات العصرية، وانظمة الحماية والامان، والتي تتضمن قفل مركزي للابواب، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج المكابح المانعة للانغلاق EBD، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية.

 فيات 500 موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة فيات 500 موديل 2023 

 

تستخدم السيارة فيات 500 موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي مزود بـ 6 نقلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 1400 سي سي، يتمكن من ضخ 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 182 كم/س، وبهذه القدرات تستغرق السيارة 10.5 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 

سعر السيارة فيات 500 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة PANORAMA موديل 2023 بقيمة قدرها 900 ألف جنيه.

الفئة CABRIO موديل 2023 بقيمة قدرها 950 ألف جنيه.

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