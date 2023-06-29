بالفيديو.. وعد تطرح أغنية كذاب

طرحت اليوم المطربة وعد أغنية جديدة بعنوان "كذاب" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، لمشاركة جمهورها فرحة عيد الأضحى المبارك، من كلمات فهد المبدل، وألحان ناصر الصالح.



وسبق وأن شاركت المطربة وعد في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.



وتمكّنت المطربة وعد في النهاية من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية.

ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين".

وتنحدر المطربة وعد من عائلة فنية كبيرة، ووالدها الإعلامي بكر يونس، الذي يلقب بـ مذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس.

