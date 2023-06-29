دعاء ثاني أيام العيد.. هذه قصة يوم النحر المبارك في القرآن الكريم

دعاء ثاني أيام العيد هو عيد فيه تخليد لذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما تم تفدية سيدنا إسماعيل بن إبراهيم بكبش عظيم ليذبحه مكانه، حيث قصة عيد الأضحى وردت في القرآن الكريم وقال تعالى في كتابه الكريم (وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) (سورة الصافات الآيات من 104 إلى 107).. وبكل شيء يستحب أن يدعوا المسلم في دعاء ثاني أيام العيد كما يجوز أن يدعوا في أي وقت وأى مكان ، و دعاء ثاني أيام العيد نذكره في السطور التالية.



ويستحب أن نقول في دعاء ثاني أيام العيد اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَم.

- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

-يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مُبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مُغيث أغثني.

-كما يستحب أن نقول في دعاء ثاني أيام العيد جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا تُرَدّ، ووهبكم رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لكم باباً في الجنه لا يُسَدّ وكل عام وأنتم بخير.



– اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة ا لتي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الاجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي .



– اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ‏ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت .





يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك، اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك.



- اللهم هب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، ولا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا.



عيد الأضحى المبارك



عيد الأضحى المبارك يتميز هذا العيد أنه 4 أيام أول يوم في عيد الأضحى المبارك يسمى يوم النحر، وباقي الأيام في عيد الأضحى المبارك تسمى أيام التشريق، كما أن في أيام عيد الأضحى المبارك لا يجوز فيها الصيام حتى تنتهي كل أيام العيد حتى نفرح ونتمتع ونتهادى ونور بعضنا البعض في عيد الأضحى المبارك.



الدعاء في أيام عيد الأضحى المبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.





اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك....اللهم بحق سيدي و حبيبي محمد صل الله عليه و سلم إجعل اولادى من الذرية الصالحة و اكتبهم من حملة القرٱن ...و أبعد عنهم كل سوء و شر يا حنان يا منان ...و ٱحفظهم و صنهم وأقر أعيني برؤيتهم دائما امامى .ٱمين





-في عيد الاضحي المبارك اللهم تقبل من الحجاج حجهم ، ومن أحبتي صالح أعمالهم، وأدم علينا يا الله نعمة الامن والإيمان، أهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بصحة وسعادة.



-عيد الاضحي المبارك كل عام وانتم بخير أحبابي وعيدكم مبارك من قلبي أقدم اصدق المشاعر واتمني من ربي ان تكون حياتك سعاده وتلبس تاج الصحه والعافيه اللهم ارحم اموات المسلمين والمسلمات واشفي المرضي اللهم امين.







دعاء عيد الأضحى للأصدقاء



-اللهم في هذا اليوم العظيم لا تخيب رجائي، يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم أتك ثقة مني بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته، إلا شفاعة نبيك محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والتسليم” اللهّم في هذا العيد المبارك سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، اللهم ألن قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا علام الغيوب اطفئ غضب أعدائي بلا إله إلا الله”



-إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، أو يسأ لك عن أمره، وقد علمت أ نه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا.



-اللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.



-اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور، فتمم اللهم يارب فرحة وسرور أحبتي بملك ينادي من السماء قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك، وغفر ذنبك، وقضى حوائجك، وأعطاك سؤلك.

إليكم عصر هذا العيد تهنئة من القلب أقول بها بأعلى الصوت أسعد إخوتي ربي فهم في الله أحبابي ومنهم أطهر الحب.



-بمناسبة عيد الأضحي المبارك اللهم عيد خير وبركه أحبتي وعساكم من عواده.



وفي عيد الأضحي المبارك لكم أحبتي كل عام ونحن إلى الله أقرب اللهم يامحول الحول والأحوال حول حالنا في هذا العيد إلى أحسن حال اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا و اجعل عيدهم في الجنة أجمل اللهم انهم كانوا نور مجلسنا فنور قبورهم و ارحمهم برحمتك.



-اللهم بلغنا عشر ذي الحجه، وبلغنا يوم عرفه، وبلغنا عيد الأضحى، نحن ومن نحب ب نعمه وعافيه يارب.

اللهم أعد على أحبتي الأعياد والأفراح سنين عديدة و أزمنة مديدة وهم يرفلون بثوب الصحة والعافية وجميع المسلمين ومن قال امين.



-في عيد الأضحى نسال الله ان يرزقكم حجا مبرورا ويجعل سعيكم نحو الطاعات مشكورا ويديم على قلوبكم بهجة وفرحا وسرورا وكل عام وانتم فرحة العيد أحبابى ربى يحفظكم بكل خير وحب وسرور.



-روح و ريحان نثرته الي أهلي والي الي أحبابي وأصدقائي وأصحابي وزملائي وكل من أعرفه الرحمن أسأل الله يشملك بالغفران و أن يجعل بسمتكم عادة وحديثكم عبادة وحجكم سعادة و خاتمتكم شهادة كل عيد وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولدينك رافع ولأهلك نافع اللهم حفظ بلادنا.