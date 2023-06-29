الإسماعيلي يتعادل مع أسوان 1-1 في الدوري

تعادل فريق الإسماعيلي مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أسوان في الدقيقة 18 عن طريق محمد حمدي قبل أن يتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة أسوان



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي.

الوسط: محمد حسن، سيرجي أكا.

الهجوم: أحمد مدبولي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

تشكيل أسوان ضد الإسماعيلي

عمرو حسام، محمد حمدي زكي، محمد مصطفى ميدو، عماد فتحي،ديلسون كاموني، اسلام جمال، أحمد خالد، محمد عطوة، علي فتحي، بلال السيد، رفائيل إياجو.