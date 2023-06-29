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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس أمم إفريقيا.. المنتخب الأوليمبي يستعد للجابون بمعنويات مرتفعة

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه اليوم استعدادا للقاء الجابون السبت المقبل الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت طنجة فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر بالمغرب حتى يوم 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
جاءت تدريبات المنتخب الأولمبي وسط معنويات عالية من الجميع فى أعقاب الفوز المستحق على مالى بهدف نظيف أمس وتصدر المجموعة مناصفة مع النيجر ولكل 4 نقاط ويحتل مالى المركز الثالث وله ثلاث نقاط والجابون الأخير بلا نقاط .. 

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المنتخب الأولمبي يسعي للصدارة 

ويتطلع المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى لمواصلة نتائجه الطيبة والاحتفاظ بالصدارة ويولى اهتماما كبيرا بالجابون دون النظر إلى نتائج المنافس.
تنتظم فى تدريبات اليوم اللاعبون الذين لم يبدأوا ضمن التشكيل الأساسي فى لقاء مالى ويضاف لهم الحارس حمزه علاء ،

بينما خاض باقي لاعبي المنتخب الأولمبي الأساسيين تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة تحت إشراف د.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ومتابعة من محمود حرب مدير المنتخب. 
بدأ التدريب من المنتخب الأولمبي بفقرة التسخين وفك العضلات ، بعدها قام الجهاز الفنى بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين .  
شهد تدريب المنتخب الأولمبي اليوم الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ووضحت عليه علامات التركيز بحثا عن مواصلة أحفاد الفراعنة مسيرتهم القارية لتحقيق طموحات الجماهير وتكليل مشوارهم بالنجاح والوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة .

المنتخب الأولمبي الجابون مالي ميكالي محمد بركات اتحاد الكرة

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