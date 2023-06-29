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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتقدم على البنك 2-0 في الشوط الأول

صدى البلد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منافسه البنك الأهلي بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد  القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل الشوط الأول..

احتسب حكم المباراة خطأ لصالح الأهلي في الدقيقة 18 من عمر المباراة وتوجه معلول للتصدي للكرة وبالفعل أسكنتها الشباك ببراعة في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

 

توغل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بين لاعبي البنك في الدقيقة 27 من عمر المباراة، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد ابو جبل وهو يشاهدها دون أن يحرك ساكناً.

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: محمد شريف.

 

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي 
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو

خط الهجوم.. محمود قاعود

 

 

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