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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب ثلاثية الأهلي| ترتيب هدافي الدوري المصري

صدى البلد

حقق فريق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة أمام البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري

وأحرز ثلاثية الأهلي في مباراة البنك الأهلي، علي معلول في الدقيقة 18 عن طريق ركلة حرة، وأحمد عبد القادر عند الدقيقة 30  وكهربا في الدقيقة 90+4 بتصويبة خدعت محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي 

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ترتيب هدافي الدوري المصري عقب ثلاثية الأهلي 


1- جوب مابولولو (الاتحاد السكندري)، 14 هدفًا.

2-  محمد حمدي (أسون)، 11 هدفًا.

3- أحمد الشيخ (غزل المحلة)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، فخري لاكاي (بيراميدز) 10 أهداف.


4- محمد شريف (الأهلي)، جون أوكولي (المقاولون العرب)، سمير فكرى (الداخلية) 9 أهداف.


5- مصطفى فتحي (بيراميدز)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، محمد الشامي (الإسماعيلي)، كريم بامبو (البنك الأهلي)، رزقي حمرون (فاركو)، رفيق كابو (إنبي)، 8 أهداف.

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