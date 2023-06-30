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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانه عن موقف رحيل بعض لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " أن الأهلي يدرس إمكانية إعارة طاهر محمد طاهر خلال الفترة المقبلة ولكن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض الأمر.

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وأضاف شبانة أن كولر طلب إعطاء فرصة أخيرة لـ طاهر لنهاية الموسم الجاري خاصة وأن كولر مقتنع بإمكانيات طاهر ويرغب في عودته لسابق مستواه. 

وأضاف أن الاهلي ضمن الحفاظ على حمدي فتحي نجم الفريق السابق حيث تم وضع بند يمنع فتحي من الانضمام لأي فريق آخر بالدوري المصري بالاضافة لعودة اللاعب للأهلي حال قرر الوكرة القطري الاستغناء عنه .

الأهلى الإعلامي محمد شبانة الدوري المصري المغربي طاهر محمد طاهر

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