قرار مفاجئ من اتحاد جدة بشأن مستقبل طارق حامد

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تأكد تواجد طارق حامد لاعب اتحاد جدة في انطلاقة معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "اخر كلام طارق حامد مكمل مع الاتحاد السعودي".

ويأتي تواجد طارق حامد ضمن قائمة نونو سانتو للموسم الجديد على الرغم من التقارير التي ربطت رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة بمجرد التعاقد مع نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي.

ونجح اتحاد جدة في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي متفوقًا على رونالدو ورفاقه في النصر، وأبرم الفريق صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع بنزيما ونجولو كانتي.