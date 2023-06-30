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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

صدى البلد

نشر موقع صدي البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي :


إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أزمة جديدة تواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وأكد “شبانة” في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هناك أزمة تواجه الزمالك بسبب خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، لعدم حصوله علي باقي مستحقاته، مشددًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سيعلن قرارًا جديدًا خلال أيام بإيقاف قيد الزمالك .

 


تفاصيل قرب عودة إمام عاشور للزمالك وموقفه من الأهلي

كشف أسامة حسن لاعب الزمالك السابق حقيقة قرب انضمام إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد أسامة حسن في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أمام عاشور من أسرة زملكاوية و انضمامه للأهلي مستحيل مشددا أن إمام عاشور متابع لجميع مباريات الزمالك ويعلن الأمر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي


 

 

الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي وآخر جزائري


كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف الزمالك من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد شبانة في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن اوسوريو المدير الفني للزمالك طلب التعاقد مع ظهير أيسر قادر علي اللعب بالقدم اليسري

 

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي


كشف الإعلامي محمد شبانه عن موقف رحيل بعض لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " أن الأهلي يدرس إمكانية إعارة طاهر محمد طاهر خلال الفترة المقبلة ولكن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض الأمر.

 

شبانة أن كولر طلب إعطاء فرصة أخيرة لـ طاهر لنهاية الموسم الجاري خاصة وأن كولر مقتنع بإمكانيات طاهر ويرغب في عودته لسابق مستواه.

   


حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك


وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة ساخرة لجماهير الأهلي عقب الفوز أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري.

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: “حسرة عليك ياللي في بالي لا طلت أول و لا ثاني  جمهور الأهلي بيحفل علي نفسه”.

 


 

 

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حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

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