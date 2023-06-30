رئيس حزب الإصلاح والنهضة: 30 يونيو كانت بداية لإنشاء جمهورية جديدة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة،أن الحوار الوطني هو فرصة لكل المصريين للإستفادة من الإنجازات المهمة لثورة ٣٠ يونيو والتي حولت مصر من حرب أهلية إلى جمهورية جديدة والتي بنيت خطوة بخطوة وأن الحوار الوطني من أهم الخطوات المهمة التي تتم في عملية الإصلاح السياسي في مصر والتي بدأت من بداية توجيهات الرئيس عيد الفتاح السيسي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وحملات العفو و قانون العمل المدني في ٢٠١٩ الذي يتوافق مع المعايير الوطنية.



وأشار عبد العزيز خلال مداخله هاتفية لفضائية أكسترا نيوز، إلى أن ثورة ٣٠ يونيو هي بداية لإنشاء جمهورية جديدة بداية من القضاء على الجماعات الإرهابية الإخوانية نهائيا مرورا بـأزمة كورونا التي عاني منها العالم كله نهاية إلى مواجهة تحديات الحرب الروسية الأوكرانية، مستطردا أن الحوار الوطني هو محطة هامة للغاية في رسم خريطة جديدة لمستقبل مصر، كما أنه عمل على تجميع الدولة المصرية على مشاكل وتحديات الدولة المصرية بطريقة منظمة ومرتبة، لأن الإصلاح السياسي لا بد أن يتم بصورة متدرجة حتي تتحمله الدولة المصرية بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.



وأستكمل، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ان الحوار الوطني جمع المصريين عبر ملفات واضحة محددة ومن أهم مناقشة ثلاثة ملفات كبري اقتصادية واجتماعية وسياسية والاشتباك على الملفات ومناقشتها، والانفتاح على المجال العام بلا خطوط حمراء، وتعتبر هذه نقلة كبيرة للمصريين، لأنه أصبح من حق كل القوي السياسية والأحزاب السياسية أن تتقدم بكل برامجها وأفكارها وكوادرها من خلال الإعداد المسبق للقضايا ودراستها.