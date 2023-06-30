السيسي: مصر انتقلت إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن غالي الثمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر انتقلت من دولة تواجه الانقسام والاقتتال الأهلي لدولة متماسكة ينعم شعبها بأمن غالي الثمن.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ثورة يونيو المجيدة ، أن "الشعب المصري رفض في ثورة 30 يونيو الظلم والطائفية والاستبداد، وأعلن بصوت هادر سمعه العالم أن هوية الوطن مصرية أصيل، وأعلن أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا".

وتابع السيسي: “30 يونيو عنوان لتأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام، والصمود الذي أظهره الشعب المصري خلال السنوات العشر الماضية سيظل محلا لتساؤلات المفكرين والباحثين.