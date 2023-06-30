العالم وقف احتراما لنا.. محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن يوفق الرئيس ويرعاه ويسدد خطاه فى كل ما يقوم به لصالح مصرنا الغالية .

وذكر محافظ القاهرة فى تهنئته : "يسعدنى أن أبعث لكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطنى محافظة القاهرة بخالص التهانى بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، ثورة الإرادة والتحدى وبناء الجمهورية الجديدة، والتي جعلت من قيم المواطنة والتسامح نبراسًا للمواطنين وأرست دعائم التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطن".

وأضاف محافظ القاهرة إن ثورة 30 يونيو تحمل الأمل في مستقبل أفضل لكافة أبناء الشعب المصرى تحت قيادتكم الحكيمة ..حفظكم الله لمصر ووفقكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية، سائلين الله العلى القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق" .

وأكد محافظ القاهرة أن العالم وقف احترامًا عند يوم 30 يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصرى وعبر عن إصراره على اعلاء كلمته فى اختيار مصيره.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الانجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفًا أن ما يحدث فى مصر من انجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره ، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار .