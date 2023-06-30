البريد المصري: تفعيل تطبيق وصلها لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

قال إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن خدمات البريد تنحصر في ثلاثة خدمات رئيسية وهي الخدمات الحكومية والخدمات البريدية والخدمات المصرفية، مؤكدا أنهم يهتمون أولا بالبنية التحتية والتي تمثلت في تطوير المكتبات وشغلهه الشاغل هو خدمة العميل، وأيضا تطوير البنية التحتية الرقمية عن تطوير مراكز البيانات ومراكز البيانات البديلة، للتأهيل لخدمات قوية.

التعامل بكروت أئتمان عن طرق ال "atm"

وأكد أبو بكر من خلال مكتب البريد بعدسة القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن العنصر البشري في تطوير البريد مدرب على تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطنين، فالخدمات المصرفية يتمثل في " دفتر التوفير" والذي تحول إلي أستخدام ال "كارت" للتعامل مع مكتب البريد بشكل أسرع عن ذي قبل أو من خلال ال " atm"، مضيفا أنهم عقدوا شراكة مع شركة" يالا" المستخدمين للفيزا العالمية حتي يتم تطبيق أستخدام برنامج على الهواتف المحمولة يستطيع من خلالها المستخدم أن يقدم كل مدفوعاته من كهرباء ومياة وغاز وايضا شحن الكروت عن طريقه.