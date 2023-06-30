برلماني: ثورة 30 يونيو بداية انطلاق الجمهورية الجديدة

وجه النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الـ 30 من يونيو المجيدة ، قائلاً : أن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الوطن، وثورة عظيمة غيرت وجه الحياة على أرض الوطن وأنقذت البلاد من الفوضى والخراب والدمار ، وانتصرت للاستقرار والبناء والتنمية ، وبداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عادل عامر" أن ثورة 30 يونيو كانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية في كافة المحافظات بلا استثناء في الصعيد وسيناء والوجه البحري والمحافظات الحدودية.