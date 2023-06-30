عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: 30 يونيو قدمت نموذجا للعالم في الدفاع عن الهوية المصرية

جمال أبو الفتوح،
جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تأتي هذا العام بالتزامن مع انعقاد جلسات الحوار الوطني والذي يتسع لكافة القوى السياسية والأطياف المختلفة بالمجتمع، بما يمكن من استكمال أهدافها في بناء دولة وطنية حديثة تتفق مع آمال وطموحات الشعب المصري وما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة والمضي قدمًا نحو مسيرة الديمقراطية والمشاركة.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن 30 يونيو كانت ثورة الحفاظ على كرامة الوطن والمواطن والتي أزاحت عن مصر أهل الشر وقضت على أوهام المتآمرين، وضربت أروع الأمثلة في وحدة المصريين وتماسكهم، والإثبات للجميع أن مصر أبية لا يمكن خطفها من أى جماعة أو أن تكون تابعة لأحد، لتنطلق بعد ذلك خطوات التغيير والبناء لتصبح نموذجًا ناجحًا فريدًا في كافة المحافل الدولية بقدرة قيادتها السياسية على إدارة منظومة إصلاح شامل في جميع المجالات والاستمرار في التنمية رغم التحديات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك ظهر جليًا في الانتقال من عصر عدم الاستقرار وغياب الأمن والأمان إلى دولة بمعنى الكلمة تحفظ حق المواطن في حياة كريمة ومستقرة، واستعادة مكانتها وريادتها خارجيًا، وحرصت على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم تأثرهم بالتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، عبر تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، وإنشاء الصوامع المتطورة بدلا من الشون الترابية لحفظ الأقماح وتقليل نسبة الفاقد، وزيادة المخزون من القمح فقد كان لدينا سعة تخزينية فى 2014 بمعدل 1.4 مليون طن، وأصبحت الآن تفوق 3.6 مليون طن، وخفض معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7.2%، وغيرها من الإنجازات غير المسبوقة في مختلف القطاعات .

ووجه «أبوالفتوح»، التحية والتهنئة للشعب المصري ولرجال القوات المسلحة والشرطة بحلول الذكرى العاشرة لثورة الـ ٣٠ من يونيو، وللرئيس السيسي الذي انحاز لإرادة الشعب المصري وحمل على عاتقه عواقب هذا القرار المصيري ومراعاة صالح الوطن أولاً، والذي جنب البلاد الدخول في تهديدات الحرب الأهلية والصراعات وكتب شهادة ميلاد جديدة للدولة المصرية. 

جمال أبوالفتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

حماية المستهلك يعتذر للمواطنين بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي

ترشيحاتنا

بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

روسيا تخرج دائما قوية من المحن.. لافروف عن الغرب: نحن نشكر قلقهم

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

هذه آخر كلماته.. وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج

بكاش مايوه... إيمان العاصي تستعرض أناقتها على البحر

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ