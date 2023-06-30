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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بملابس فرعونية وعلم مصر.. سياح الغردقة يحتفلون بثورة 30 يونيو

صدى البلد

نظمت فنادق الغردقة اليوم الجمعة مسيرة حاشدة في ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب حاملين علم  مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتفاعل مع الأناشيد الوطنية وعلى أنغام المزمار البلدي التي ألهبت حماس الجميع، وسط تصفيق السائحين الأجانب والرقص في جو من البهجة والسرور.


 

أشار علاء الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم احتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة إلى أن أن المسيرة بمشاركة العاملين بالقطاع السياحى السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ما يقرب من 22 جنسية أجنبية من التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وسويسرا وايطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا، في جو يدعو للفخر بذكرى النصر وعظمة مصر.


 

https://fb.watch/luiazqU_NQ/?mibextid=Nif5oz
ومن جانبه قال ايهاب السيد مدير عام فندق سياحى المنظم الاحتفال بالغردقة أن الاستقرار الذي تنعم به مصر انعكس على السياحة في الفترة الأخيرة  والتي وصلت 100‪ %بالمائة  وذلك ناتج طبيعى المجهودات التي تبذلها الدولة في فى المساعي لفتح أسواق سياحية جديدة، مشيرا إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي تبناها  الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أثرت بشكل إيجابي على القطاع السياحي وفتح اسواق جديده لم تكن موجودة من قبل الثورة.

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البحر الأحمر الثلاثين من يونيو الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي و العاملين بالقطاع السياحي ثورة 30 يونية

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