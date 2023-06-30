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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب : ثورة 30 يونيو قضت على مخططات هدم الدولة المصرية

حسن المير
حسن المير

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب إن المصريين فى ثورة 30 يونيو عام 2014 استطاعوا ان يستعيدوا الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية الفاشية التى كانت تريد ان تشيع الخراب والدمار فى المنطقة تحت مسميات مختلفة، مشيراً إلي أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعبية قام بها المصريون عندما ايقنوا الخطر على وطنهم العزيز واستطاعت هذه الثورة المجيدة تحقيق أهدافها والقضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية او الخارجية.


وتوجه  " المير " فى بيان له اصدره اليوم بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية والشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التى اعادت الهوية المصرية من جديد، بعدما كانت مهدده بالضياع على يد جماعة الاخوان، مشيرا الى ان المصريين كانوا على مستوى المسئولية فى هذه الثورة العظيمة.


وناشد المهندس حسن المير كل المصريين على استعادة روح ثورة 30 يونيو من اجل الاستمرار فى الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة المصرية مؤكداً أن مصر لاتزال تتعرض لمؤامرات من قوى الشر والظلام والارهاب ولعل أكبر دليل على ذلك جحم الشائعات والاكاذيب والسموم التى تبثها هذه القوى الضالة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها . 

حسن المير مجلس النواب الجماعة الارهابية

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