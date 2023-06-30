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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأطباء البيطريين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

ثورة يونيو
ثورة يونيو

هنأ الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى العاشرة لاحتفالات ثورة 30 يونيو.

مشيرا إلى أن ثورة يونيو عنوان لإرادة المصريين، في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد سليم، أن الأطباء البيطريين جنود فى خدمة الوطن، من خلال تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان التى منحها الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية، فضلا عن وجودهم على رأس عمليات التفتيش على الأغذية، مشيرا إلى أنه رغم وجودهم بأعداد غير كافية لعدم وجود تعيينات لمدة 29 سنة متصلة، إلا أن الأعداد الموجودة من الأطباء البيطريين تجتهد قدر الإمكان، إلتزام منهم تجاه شعورهم بالمسؤولية نحو بلدهم.

وأوضح سليم، أن الثروة الحيوانية حظيت باهتمام كبير من الرئيس، حيث نجحت مصر فى إحداث طفرة فى الأمن الغذائى للبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والبيض والاكتفاء النسبى من الأسماك، فضلا عن احتلال مصر للمرتبة الثالثة عالميا فى إنتاج السمك البلطى والأول إفريقيا فى الاستزراع السمكى، من خلال إطلاق عدد من المشروعات الكبرى فى تلك القطاعات.

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