عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية تعمل بكامل طاقتها خلال العيد

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، أن وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة وحدات الغسيل الكلوي، أنه تم اجراء نحو 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار  البيلي إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع جراء نحو 8000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى المبارك،  لعدد 2800 مريضاً  بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير  كل المستلزمات اللازمة لإجراء تلك الجلسات ومتابعة المرضى ورعايتهم على نحو فائق.

يأتي ذلك، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء إجازة عيد الفطر وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المواطنين.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إجراء وكيل وزارة الصحة وحدات الغسيل الكلوي مديرية الصحة محافظ الدقهلية وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

ترشيحاتنا

سوري يتزعّم عصابة خطف لسرقة مصري في أكتوبر | وقرار عاجل ضده

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 272 استفسارا و100 شكوى خلال إجازة العيد

للمرة الأولى | مصر نائبًا لرئيس لجنة علوم المحيطات في اليونسكو

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب جزيرة جاوة في إندونسيا

الزراعة في ثالث أيام العيد| 90 استفسارا وأكثر من 4000 أضحية بالمجازر

الأدعية المستحبة يوم الجمعة.. سنن أوصانا بها رسول الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ