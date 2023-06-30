وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية تعمل بكامل طاقتها خلال العيد

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، أن وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة وحدات الغسيل الكلوي، أنه تم اجراء نحو 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار البيلي إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع جراء نحو 8000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى المبارك، لعدد 2800 مريضاً بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير كل المستلزمات اللازمة لإجراء تلك الجلسات ومتابعة المرضى ورعايتهم على نحو فائق.

يأتي ذلك، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء إجازة عيد الفطر وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المواطنين.