من الفئة المتوسطة.. سامسونج تكشف مواصفات Galaxy M34 5G قبل طرحه

تخطط شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل اسم تجاري Samsung Galaxy M34 5G رسميًا، يوم 7 يوليو بالهند.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني قبل الكشف الرسمي عن M34 5G، ظهر الهاتف بمواصفاته على المنصة المعيارية لتقييم الأداء Geekbench وبالتالي أصبح بعض المواصفات الرئيسية مؤكدة، فيما يلي نظرة كما جاءت في قائمة Geekbench الخاصة به.

Samsung Galaxy M34 5G

مواصفات Samsung Galaxy M34 5G

ظهر Galaxy M34 يحمل رقم كودي للطراز SM-M346B. تؤكد القائمة أن المعالج سيكون من سامسونج نفسها وتحديدا وحدة معالجة Exynos 1280، سبق للعلامة التجارية استخدام هذه الشريحة لتشغيل هواتف أخرى منها طراز Galaxy M33 و Galaxy A33 و Galaxy A53.

تذكر قائمة Geekbench أيضًا أن الجهاز يحتوي على 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ويعمل بنظام أندرويد 13. وسجل 956 نقطة في اختبار أحادي النواة لـ Geekbench ، بينما سجل 2032 نقطة في الاختبار متعدد النواة.

Samsung Galaxy M34 5G

كشفت المواقع المصغرة لجهاز سامسونج Galaxy M34 المتوفرة على مواقع أمازون و سامسونج عن مواصفات أخرى أصبح رسمية ومؤكدة وليست تكهنات منها أنه سيصل بشاشة مقاس 6.4 بوصة من نوع AMOLED مع نوتش قطرة الماء التي تحتوي الكاميرا السيلفي توفر معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

نجد أن وحدة الكاميرا الخلفية ثلاثية في “سامسونج” مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم خاصية التثبيت البصري OIS، المثير للاهتمام أن الجهاز يأتي مزود ببطارية كبيرة تصل سعتها إلى 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 25 وات.

علاوة على ذلك من المتوقع أن يأتي الجهاز محملاً مسبقًا بنظام التشغيل أندرويد 13 المستند في عمله على واجهة مستخدم One UI 5. وسيصل الهاتف بثلاثة ألوان، الأبيض والأخضر والأرجواني. بقدر ما يتعلق الأمر بالتسعير ، من المرجح أن يتم تسعير M34 بحوالي 20000 روبية (أي ما يعادل حوالي 245 دولارًا) اي ما يعادل 7570.92 جنيه مصري.