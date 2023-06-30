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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

فجر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن أنباء إنتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: “كابتن الخطيب كلم إمام عاشور بنفسه عشان ييجي الأهلي”.

الأهلي يُفاوض مهاجم فنربخشة التركي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ووفقًا لصحيفة “vole” التركية فإن الأهلي يهتم بضم مبوانا علي ساماتا، لاعب فريق فنربخشة التركي، الذي انتهت إعارته مع جينك البلجيكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساماتا لا يريد البقاء في فريق فنربخشة ويتطلع إلى عرض النادي الأهلي.

واختتمت أن المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي بين الطرفين في الوقت الحالي، تمهيدًا لإتمام الصفقة.

ساماتا المرشح للانضمام للنادي الأهلي

وكان ساماتا، المرتبط إسمه بالنادي الأهلي، قد شارك الموسم الماضي مع جينك في 36 مباراة بكافة المسابقات، سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد فقط، وتبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

الأهلى خالد الغندور الزمالك امام عاشور ميتيلاند الدنماركي

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