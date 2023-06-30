صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

الأهلي وبيراميدز .. أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبة الأهلي في ضم إمام عاشور لتعويض حمدي فتحي.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر داخل الأهلي: إمام عاشور ضمن أولوية صفقاتنا لتعويض حمدي فتحي.. الخيار المطروح هو ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم من ميتيلاند".





صراع الأهلي وبيراميدز

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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