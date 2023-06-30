روح نقية.. أحمد عبد القادر يوجه رسالة إلي نجم وسط الأهلي.. شاهد

وجه أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي اللاعب أليو ديانج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر أحمد عبد القادر صورة له برفقه ديانج، عبر خاصية الاستوري، وعلق عليها كاتبًا: “روح نقية”.

وواصل الأهلي مسيرة الإنتصارات وحقق فوزاً كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، باستاد القاهرة في الجولة 32 لمسابقة الدورى المصرى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويعود لصدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 35 ويستقر في المركز الـ 11.