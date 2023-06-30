لأول مرة.. المستشار خالد محجوب يكشف كواليس قضية الهروب من وادي النطرون

يحل المستشار خالد محجوب ، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة الليلة ضيفاً على الإعلامي محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، ليتحدث عن شهادته حول أحداث ثورة 30 يونيو.

ويكشف المستشار خالد محجوب خلال اللقاء، عن كواليس قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وتفاصيل استدعائه لمأمور السجن وتعرضه للتهديدات، وكيف تدخل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله لوقف نظر القضية بعد تورط مرسي وقيادات الإخوان.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، في الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.