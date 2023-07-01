جهازك هيتهكر في دقايق.. احذر معالجات Unisoc

أظهر بحث نشره مركز Check Point Research المتخصص في الأمن السيبراني، أن معالجات Unisoc 4G و 5G، بها عيب أمني خطير، يجعلها أكثر عرضة للبرمجيات الخبيثة والتهكير (القرصنة).

وقال الباحثون إن هذه الثغرة الأمنية يمكن استغلالها إما للتنصت على الاتصال الخلوي أو غير تعطيلها كليا، وتم اكتشاف الثغرة الأمنية لأول مرة مع شرائح Unisoc T700 تحديدا الموجودة في هاتف موتورولا موتو Motorola Moto G20.

Unisoc

وزادت شركة Unisoc الصينية- المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات الموصلات- مؤخرًا، إنتاج المعالجات الخاصة بالهواتف، وبالتالي بدأت الكثير من الشركات المصعنة للهواتف في استخدام معالجات Unisoc في هواتفها المنخفضة الجودة.

وكشفت دراسة جديدة أن هذه المعالجات تشكل تهديد وخطر على أمنك وخصوصيتك، حيث أبرزت Check Point Research أن رقائق Unisoc هي الشريحة الأكثر عرضة للقرصنة وبسهولة تامة بسبب الثغرات الأمنية التي تحمل اسم كودي CVE-2022-20210.

ومن جهته، قال سالفا ماكافيف، محامي أبحاث الهندسة العكسية والأبحاث الأمنية في Check Point Research،: "من الممكن أن يستخدم المهاجم محطة راديو لإرسال حزمة من الإشارات الموجهة خصيصا لإعادة تعيين المودم، مما يحرم المستخدم من إمكانية الاتصال، وإذا تُركت هذه الثغرة دون تصحيح؛ يمكن أن يعيق المهاجم، الاتصال الخلوي".