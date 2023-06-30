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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صديق يبدأ فترة معايشة مع كولر في الأهلي

صدى البلد

بدأ أحمد صديق لاعب النادي الأهلي السابق فترة معايشة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي، وذلك على هامش تدريبات الفريق التي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ووافق كولر على تواجد صديق في التدريبات وقضاء فترة معايشة تستمر لعدة أيام، بعد التنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وجاءت موافقة كولر في ظل كون صديق أحد نجوم النادي السابقين وحصل معه على العديد من البطولات بخلاف المشاركة في كأس العالم للأندية، بحانب مواقفه المميزة تجاه النادي في فترات سابقة.

وسعى صديق للاستفادة من تجربة كولر المميزة مع الأهلي، في ظل النتائج القوية التي حققها الفريق وتتويجه بلقبين لكأس السوبر المصري بخلاف كأس مصر وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتطور الكبير في أداء اللاعبين على الصعيد الخططي والبدني.

وكان صديق قد تلقى عدة عروض للتدريب خلال الفترة الماضية من أندية بالقسم الثاني، إلا إنه فضل الانتظار لحين الانتهاء من فترة المعايشة مع كولر، خاصة إنه يملك عدة تجارب بالعمل في قطاع الناشئين والأكاديمية بخلاف عمله كمدرب عام مع حسام البدري في نادي وفاق سطيف الجزائري، وبعد أن اجتاز العديد من الدورات التدريبية بمصر والإمارات.
 

أحمد صديق ملعب مختار التتش بالجزيرة السويسري مارسيل كولر سيد عبدالحفيظ النادي السابقين

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