بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة في آخر ثلاثة فصول له ، اليوم الجمعة، بضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1916.09 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1923.90 دولار للأوقية، حسبما أفادت رويترز.

وانخفضت الأسعار 2.7% هذا الربع، متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية إلى أقل من 1900 دولار أمس الخميس.

وترفع زيادة أسعار الفائدة عوائد السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، في مذكرة “على المدى القصير، قد يشكل احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية جنبا إلى جنب مع ارتفاع العوائد الحقيقية (لسندات الخزانة) الأمريكية.. تحديًا مستمرا للذهب”.

و ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.7% إلى 22.71 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.8% إلى 901.20 دولار وصعد البلاديوم 0.3% مسجلا 1233.46 دولار.