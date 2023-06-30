شاهد.. جندي إسرائيلي يحطم سيارة مواطن فلسطيني في نابلس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو لجندي إسرائيلي مسلح، يحطم سيارة تعود لمواطن فلسطيني في قرية "قريوت"، جنوب شرق نابلس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تفكر في فتح تحقيق بالحادثة.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هذا حادث خطير لا يتفق مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من جنوده".

ويواصل المستوطنون شن الهجمات الإرهابية تجاه منازل وممتلكات المواطنيين الفلسطينيين العزل، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وهاجم نحو 400 مستوطن، بحماية من قوات الاحتلال، في 21 يونيو الجاري، عشرات المنازل والسيارات في بلدة ترمسعيا قرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب عمر جبارة (25 عاماً) وإصابة 12 آخرين، برصاص قوات الاحتلال، فيما أحرق المستوطنون نحو 30 منزلاً فلسطينياً في البلدة.