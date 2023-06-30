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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط الاضطرابات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية إخلاء لساحة الكونكورد

صدى البلد

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية لإخلاء ساحة الكونكورد، وسط اضطرابات في أنحاء فرنسا.

وأعلنت السلطات الفرنسية، عن نشر 45 ألف رجل أمن؛ للسيطرة على أعمال العنف.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق من اليوم، بتوقف حركة المواصلات العامة في البلاد، اعتبارا من الساعة 9 مساء؛ بسبب أعمال الشغب.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا، ابتداء من السابعة مساء، كما أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية؛ بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في كلمته، بعد اجتماع خلية الأزمة، إن الحكومة الفرنسية ستتصدى لما يحدث في باريس من اعتداءات.

واتهم ماكرون، العصابات، بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد "أعمال الشغب".

وأعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

كانت أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

أعمال الشغب أعمال العنف الالعاب النارية الاضطرابات الاضطراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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