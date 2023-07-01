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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان التاريخ 2023.. أسئلة وإجابات لن يخرج عنها الاختبار غدا

امتحان التاريخ 2023
امتحان التاريخ 2023

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية لأداء امتحان التاريخ 2023 ، غداً الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة في جميع محافظات الجمهورية .

وفي هذا الإطار يبحث طلاب الشعبة الأدبية عن الأسئلة المتوقعة في امتحان التاريخ 2023 ، قبل اداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا الاحد  .

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، نماذج استرشادية لـ أسئلة امتحان التاريخ 2023 وإجاباتها النموذجية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحان التاريخ 2023 لن تخرج أسئلته عن النماذج الاسترشادية التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل اداء امتحان التاريخ 2023 غدا الأحد

امتحان التاريخ 2023

ويمكن الاطلاع على الأسئلة الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل امتحان التاريخ 2023 من خلال ملف الـ PDF  التالي :

كما يمكن الاطلاع على إجابات الأسئلة الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل أداء امتحان التاريخ 2023 غدا الأحد من خلال ملف الـ PDF  التالي :

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الأحد امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

حيث يؤدي غدا الأحد الموافق 2 يوليو 2023 ، امتحان الفيزياء 2023 لطلاب الشعبة العلمية ، وامتحان التاريخ 2023 لطلاب الشعبة الأدبية .

ويستمر زمن امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا .

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منع الطلاب من حيازة التليفون المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، منوهة إلى أن مجرد حيازة الموبايل في اي لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تعرض الطالب لعمل محضر غش وإلغاء الامتحان وتطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه .

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