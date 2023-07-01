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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

صدى البلد

يتسأل الكثير عن ما هي المدة التي يمكن خلالها تخزين الطعام المطبوخ؟ تراود العديد منا أسئلة كثيرة في هذا الشأن، أجابت عنها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي، وأوصت بالتالي:
 

يمكن الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في البراد بعدها، ترتفع مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي وإذا لم تكن متأكدًا أنك ستتناول بقايا الطعام في خلال  أربعة أيام، فجمدها على الفور. تبقى بقايا الطعام المجمدة آمنة لفترة طويلة. ولكن يكون طعمها أفضل إذاتناولتها خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.


 

ووفقا لموقع هيلثى ، انه من بعد ثلاثة إلى أربعة أيام تبدأ الجراثيم، يُطلق عليها أيضًا اسم بكتيريا، بالنمو في بقايا الطعام المبردة. ويزيد نمو البكتيريا من خطرالإصابة بالتسمم الغذائي، ويُعرف أيضًا بالأمراض المنقولة بالغذاء، ولأن البكتيريا في العادة لا تغيّر من مذاق الطعام أو رائحته أو شكله،فقد لا يمكنك معرفة ما إذا كان تناول الطعام يمثل خطورة على الصحة أم لا. ولذا إذا شككت في سلامة الطعام، فمن الأفضل أن تتخلصمنه.


 

أفضل طريقة للحفاظ على بقايا الطعام هي وضعها في البراد بعد الانتهاء من تناول وجبتك مباشرة. يجب تبريد الطعام بعد بقائه فيالخارج لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة أثناء حفل أو نزهة. يجب عدم ترك الطعام في الخارج لأكثر من ساعة إذا كانت درجة الحرارةأعلى من 90 فهرنهايت (32 درجة مئوية).

وهناك بعض النصائح اخفاء بقايا الطعام فى الثلاجة….
 

١-احرص على وضع اللحوم، والمأكولات المتبقية، والبيض، والحليب، والفاكهة، والخضار، وغيرها من المواد سريعة التلف فيالثلاجة خلال ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجًا أعلى من 32 درجة مئوية.

 

٢-لا تترك الطعام السريع التلف خارج الثلاجة، لأنّ البكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي تنمو بسرعة عندما يكون الطعام في"منطقة الخطر"، أي بين 4،44 و60 درجة مئوية، التي تشمل درجة حرارة الغرفة.

٣-اضبط درجة حرارة الثلاجة على 4،44 درجة مئوية أو أقل، إذا كنت تريد حماية نفسك من نمو البكتيريا التي تؤدّي إلىالتسمّم الغذائي.

٤-قسّم الكمية الكبيرة من الطعام الساخن إلى حصص صغيرة ضعها في أوان نظيفة حتى تبرد بشكل أسرع.

٥-ضع اللحوم النيئة على الرف السفلي للبراد، بعيدًا عن المنتجات الطازجة والأطعمة الجاهزة للأكل.

٦-تخلّص من الأطعمة التي تُترك من دون تبريد لأكثر من ساعتين.

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