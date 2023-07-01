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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا |سعر الدولار اليوم 1-7 مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم السبت في البنوك 1-7-2023، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد ثباتا لم يحدث من شهور في السعر الرسمي لمدة تزيد على 3 شهور ، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ولعل أبرز ما يبحث عنه الكثير عبر جوجل،  سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، حيث تضع البنوك سعر الدولار بشكل يومي على مواقعها الرسمية وأبرزها البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وكافة البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر الدولار منذ يوم 10 مارس.

سعر الدولار 

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هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار؟

هل يرتفع الدولار؟، هل سؤال يراود الكثير ، ولكن  بحسب تقارير دولية، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

ودعم تلك التوقعات ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9  مليارات و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35% عن العام السابق 2021-2022، حسبما أعلن الفريق أسامة ربيع في مؤتمر للهيئة الأربعاء 21-6-2023.

كما استقر الدولار نتيجة التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما خفف حدة الضغوط على الجنيه، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات  السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة.

قرار البنك المركزي 

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس قبل الماضي 22 -6-2023 ، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

سعر الدولار 

 

سعر الدولار اليوم مصر

فيما يلي ينشر موقع صدى البلد قائمة بسعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة: 

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع
أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وهبط  الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.92 بعد 104.19 نقطة في تعاملات أول الشهر.

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