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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق في القليوبية التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سوزوكى وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي كما امرت الاستعلام عن حالة المصابين.

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ولقي شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين إثر حادث تصادم ملاكي مع سيارة  سوزوكي بالطريق الزراعي أمام كوبرى الشموت أمام توشيبا العربي، جرى على الفور الدفع بـ4 سيارات اسعاف، وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى التأمين الصحي ببنها. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً بوجود حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام الشموت ببنها، وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء الحادث لمستشفى التأمين الصحي ببنها.

وعلى الفور دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية من بمعداتها لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

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