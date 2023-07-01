صحف السعودية| زلزال 6.4 ريختر يضرب إندونيسيا.. ومصرع 13 في موجة حارة تضرب أمريكا

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب إندونيسيا

توقعات الأرصاد السعودية لطقس اليوم

مغادرة رئيس وزراء النيجر لجدة

وقوف مدير عام الجوازات على سير عمل صالات الحج والصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وفاة 13 شخصا على الأقل جراء موجة حر شديد تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الداخلية: تكامل القطاعات العسكرية والأمنية أسهم بنجاح خطة أمن الحج

نشرت صحف السعودية، اليوم السبت، أخبارا محلية ودولية ذات طابع مهم.



صحيفة “الرياض”

نشرت صحيفة “الرياض” السعودية أنباء عن زلزال قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية مساء أمس، الجمعة، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص ووفاة شخص.

وقال‭ ‬المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث إن زلزالا قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية مساء أمس، الجمعة، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص في حين توفي شخص نتيجة أزمة قلبية على ما يبدو أثناء الزلزال.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد المهاري اليوم، السبت، إن الزلزال تسبب في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمنشآت الصحية والتعليمية في منطقة يوجياكارتا وإقليم جاوة الوسطى.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال الذي وقع على عمق 25 كيلومترا شعر به السكان في عدة مدن بمنطقة يوجياكارتا، وكذلك شرق ووسط جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر سكانا في إندونيسيا.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

كما نشرت صحيفة “الرياض” عن توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجا على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج.

كما نشرت “الرياض” عن وقوف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم السبت، على سير عمل صالات الحج والصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الفريق اليحيى، تسخير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة.

صحيفة “المدينة”

نشرت صحيفة “المدينة” السعودية عن مغادرة رئيس وزراء النيجر أوحمودو محمدو.

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

كما نشرت المدينة عن وفاة 13 شخصا على الأقل جراء موجة حر شديد تضرب، منذ نحو أسبوعين، المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأثرت بحرائق الغابات في كندا المجاورة.

وأفادت السلطات الأمريكية، في بيان، بأن عدة ولايات في جنوب البلاد، لا سيما تكساس ولويزيانا، تتعرض لموجة حر شديد مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى في أحيان كثيرة مستويات الـ 40 درجة مئوية، حيث سجل وفاة عشرة أشخاص في مقاطعة "ويب" التابعة لولاية تكساس بسبب الحرارة، قبل الإعلان عن وفاة شخص آخر بأحد المستشفيات.

ولفتت إلى أن شابا توفي أيضا خلال رحلة استكشافية بأحد المنتزهات بعد أن لامست درجات الحرارة حينها 48 درجة مئوية.

في سياق متصل، عثرت سلطات لويزيانا على سيدة ميتة في منطقة تعرضت، قبل مدة قصيرة، لعاصفة تركت آلاف العائلات بلا كهرباء ودون مكيفات، منوهة إلى أن هذه الوفاة مرتبطة بالحرارة الشديدة.

وتأتي هذه التطورات المناخية في الجنوب الأمريكي بعد أن شهدت المكسيك بدورها وفاة 104 أشخاص خلال الفترة الممتدة بين 12 و25 يونيو الماضي بسبب موجة حر شديد ضربت شمالي البلاد والعاصمة مكسيكو.

من جهتها، لا تزال السلطات الكندية تواجه توسع حرائق غابات ضخمة بسبب موجة حر غير عادية، أدت إلى تلوث غير مسبوق للهواء في المدن الرئيسية بمقاطعتي كيبيك وأونتاريو، حيث واصل الدخان الناجم عن هذه الحرائق مساره جنوبا، وتوجه نحو الغرب الأوسط والساحل الشرقي الأمريكي، حيث يعاني نحو 120 مليون شخص حاليا من تلوث الهواء.

يذكر أن المناطق الغربية من أمريكا الشمالية كانت قد تعرضت، خلال الصيف الماضي، لسادس أشد موجات حر تاريخيا، حيث سجلت كندا في نهاية يونيو 2022 ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة ناهزت 49.6 درجة مئوية في ليتون بمقاطعة كولومبيا البريطانية.

صحيفة “عكاظ”

نشرت صحيفة “عكاظ” عن الفوضى العارمة التي شهدتها فرنسا خلال الأربعة أيام الماضية الاحتجاجات المستمرة على مقتل مراهق من أصول جزائرية برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس، في وقت طلبت الحكومة من أعضائها البقاء في العاصمة وسط مخاوف من توسع رقعة الاضطرابات.

وتبدو الاحتجاجات في تصاعد، في غياب التأكد من الإجراءات التي ستتخذها فرنسا لمعالجتها، بينما يزداد المتظاهرون في الشوارع، رغم حملة الاعتقالات التي شملت المئات، وتستمر عمليات النهب والنشل، إذ شهدت مرسيليا، مساء (الجمعة) صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين استولوا على أسلحة، ما اضطر عمدة مرسيليا لدعوة السلطات إلى إرسال قوات إضافية إلى المدينة الواقعة (جنوبي فرنسا).

وفي مدينة أنجيه (غربي البلاد)، أضرم محتجون النار في عشرات السيارات، فيما سجلت عمليات نهب في مدن عدة بينها باريس وستراسبورغ، استهدفت محال تجارية.

وبينما كانت المواجهات مستمرة لليلة الرابعة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن «الجمهورية ستنتصر على مثيري الشغب والعنف».

وأضاف دارمانان - أثناء تفقده الوضع في ضاحية مونت لاجولي شمال غرب باريس - أنه تم اعتقال 471 آخرين في كامل فرنسا.

كما نشرت عن قول وزارة الداخلية السعودية بأن العمل التكاملي بين جميع القطاعات العسكرية والأمنية أسهم في نجاح خطة أمن الحج

ونقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات العسكرية المساندة من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى ما تم تحقيقه من نجاحات للخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت ـ بتوفيق الله ـ في المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية في مبنى الوزارة بمكة المكرمة، كبار مسئولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود أهمية التقنيات المتقدمة في مساندة قوات الأمن في أداء مهماتها خلال مواسم الحج، منوهاً بما تم تحقيقه من تطور في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال موسم حج هذا العام، ما انعكس على الارتقاء بجودة الأداء الميداني، مبيناً أنه سيتم مواصلة التوسع في تطبيقها بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

ولفت الانتباه إلى أن العمل التكاملي بين جميع القطاعات العسكرية والأمنية أسهم بشكل كبير في نجاح خطة أمن حج هذا العام الذي شهد عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

ووجه وزير الداخلية بنقل تحياته لوزير الحرس الوطني ووزير الدفاع، ولجميع المشاركين في حج هذا العام من القطاعات العسكرية والأمنية.

وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي، ألقى كلمة، أكد فيها أن الجهات الأمنية المشاركة عملت على توفير كل الممكنات لنجاح الخطط الأمنية بالتكامل مع الجهات كافة، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن من أهم المكتسبات في حج هذا العام توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وتنظيمها في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، مما ساعد في تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، ومساعد وزير الداخلية لشئون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ونائب رئيس أمن الدولة عبد الله بن فهد العويس، وعدد من أصحاب المعالي وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة الحج.

صحيفة “الوطن”

نشرت صحيفة “الوطن” السعودية عن رعي مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، حفل جائزة المديرية العامة للدفاع المدني للتميز لحج عام 2023.

وتأتي الجائزة ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابيا على أدائهم ويحقق أعلى درجات الإتقان للأمن وسلامة الوطن.

“الشرق الأوسط”

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” عن دعوة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الجمعة، إلى التهدئة والتفكّر، معتبراً استهداف بعثات بلاده الدبلوماسية أمراً غير مقبول وجاء كلامه في حين تواصلت الإدانات والاحتجاجات حول العالم لسماح شرطة بلاده بتنظيم مظاهرة أمام مسجد في ستوكهولم تم خلالها إحراق نسخة من المصحف.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، بتجدد الاحتجاجات أمام سفارة السويد في العاصمة بغداد؛ تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وجاءت احتجاجات الجمعة في بغداد بعد يوم واحد من اقتحام متظاهرين عراقيين مبنى السفارة السويدية الخميس، عقب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر أمام السفارة وطرد السفيرة وقطع العلاقات مع السويد.

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية، مساء الخميس، سفيرة السويد في بغداد جيسيكا سفاردستروم لإبلاغها احتجاج العراق الشديد على الإذن الذي أعطته بلادها لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب قيام المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا (37 عاماً)، الأربعاء، بإحراق صفحات من المصحف أمام المسجد الكبير في ستوكهولم، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثارت خطوة موميكا غضباً في أنحاء الشرق الأوسط وبلدان أخرى في وقت يحيي المسلمون في أنحاء العالم عيد الأضحى، ويشارف موسم الحج على نهايته.

وقال رئيس وزراء السويد، في مؤتمر صحافي، الجمعة: "يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب، وأعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكر في الأمر".

وتابع أن اقتحام أشخاص بشكل مخالف للقانون سفارات السويد في بلدان أخرى أمر غير مقبول إطلاقاً بكل تأكيد.

في الوقت ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى عدم وجود سبب يدفع لإهانة أشخاص آخرين، في إشارة إلى ما قام به موميكا.

وقال: “أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية، لا يعني بالضرورة أنها مناسبة”، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبينما أصدرت السلطات تصريحاً لموميكا للقيام بالخطوة بما يتوافق مع حماية حرية التعبير، فإنها أعلنت لاحقاً فتح تحقيق في التحريض ضد مجموعة دينية، لافتة إلى أنه قام بإحراق المصحف على مسافة قريبة جداً من المسجد.

وجاء التصريح بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرار الشرطة رفض إصدار تصاريح لمظاهرتين في ستوكهولم كان من المقرر أن يتم خلالهما إحراق المصحف.

وتحدثت الشرطة حينذاك عن مخاوف أمنية، بعدما أدى إحراق المصحف خارج مقر السفارة التركية في يناير إلى خروج احتجاجات تواصلت أسابيع وسط دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطّلت بشكل إضافي مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي التي تعرقلها تركيا.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه بعد إحراق المصحف في يناير الماضي، علّقت تركيا مؤقتاً المحادثات مع السويد بشأن انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو. وأدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عملية الإحراق الأخيرة.

لكن كريسترسون شدد على أنه ما زال من المبكر جداً تحديد تداعيات أحداث هذا الأسبوع.

وقال: "أعتقد أن علينا التركيز على الأمور الصحيحة الآن من المهم أن تصبح السويد عضواً في الناتو لدينا قضايا مهمة وكبيرة علينا التعامل معها".

كما نشرت “الشرق الأوسط” أنباء عن وفاة عن 25 شخصاً حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا الهنديّة، حسبما ذكرت الشرطة، اليوم السبت.

وقال الشرطي بابوراو ماهاموني لوكالة الصحافة الفرنسية: “كان هناك بين 30 و35 شخصاً في الحافلة، ولقي 25 شخصاً حتفهم وأصيب ثمانية آخرون”.

وكانت الحافلة متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.

